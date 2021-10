Shawn Mendes und Camila Cabello: Das Geheimnis ihrer Liebe

Seit 2019 sind Shawn und Camila ein Paar und wirken immer noch so verknallt, wie zu Beginn ihrer Beziehung. 🥰

Shawn Mendes und Camila Cabello: Was macht ihre Beziehung aus?

Vor wenigen Wochen machten Shawn Mendes und Camila Cabello mit Verlobungsgerüchte Schlagzeilen! Doch leider wurden diese relativ schnell von der "Don’t Go Yet"-Sängerin dementiert. Die beiden sind noch nicht verlobt und werden auch demnächst nicht heiraten. Auch wenn sich die Fanbase mega darüber freuen würde, wollen sich die beiden Superstars noch etwas Zeit lassen. 😊 Viele wünschen sich so eine liebevolle und innige Beziehung, wie Shawn Mendes und Camila Cabello sie haben. Doch was ist das Geheimnis ihrer Liebe?

Das machte ihre Beziehung so besonders!

Die beiden Turteltauben schätzen einander sehr und sind immer ehrlich und liebevoll zueinander. Und das ist auch ein wichtiger Part ihrer Liebesbeziehung. „Im Guten wie im Schlechten sind wir sehr transparent miteinander. Ich denke, deshalb können wir uns so sehr vertrauen, weil es eine sehr menschliche 3D-Beziehung ist“, so Camila. Und auch wie man miteinander spricht, ist sehr wichtig, ergänzt die Musikerin. „Es kommt auch darauf an, wie man etwas sagt und das man auch hier ehrlich ist. Zum Beispiel: 'Hey, es tut mir leid, dass ich distanziert oder bissig mit dir war. Ich kämpfe nur gerade mit mir und bin irgendwie ängstlich' ",so Camila. Shawn Mendes und Camila reden über ihre Sorgen, geben sich gegenseitig sehr viel Verständnis und Geduld und schaffen so eine sehr gesunde und reife Beziehung. Wie schön! 💕

