Shawn Mendes am Boden zerstört: Harry Styles hat keinen Bock auf ihn!

Shawn Mendes: Das hat ihn sehr verletzt!

Für das Magazin "Vanity Fair" hat sich Shawn Mendes einen Lügendetektortest unterzogen, um eben ein knallhartes und ehrliches Interview zu liefern. Neben ein bisschen Lästern über Taylor Swift neuen Boyfriend geht das Interview auch viel über den Pop-Star Harry Styles. Im Interview wird Shawn Mednes gefragt, ob es jemanden gibt, denn er gefollowed hat er*sie aber ihn keine Freundschaftsanfrage zurückgeschickt hat und ob ihn das traurig gemacht hat. Tatsächlich konnte Shawn Mendes einen Namen wie aus der Pistole geschossen nennen. „Ja, gibt es. Harry Styles hat mich nicht zurück gefollowed und das verletzte mich schon.“ Immer wieder kommen Vermutungen auf, dass Shawn in Harry ein Idol sieht und ihn gerne mal kopiert. Harry-Styles-Fans finden auch nach wie vor, dass Shawns neues Musikvideo zu seinem Track "Sommer of Love" eine Nachmache von Harry Styles "Golden" Video ist. Aber wieso macht es Shawn so traurig, dass Harry Styles ihm auf den sozialen Medien nicht zurückfolgt? ⤵️

Die aktuell erfolgreichsten Musik-Stars der Welt

Das könnte dich auch interessieren:

Shawn Mendes findet sich netter als Harry Styles!

Wieso es ihn traurig macht, darauf geht Musiker Shawn Mendes nicht ein. Eine andere Frage, welche er auch in dem Interview beantwortet, ist jedoch, ob er selbst findet, dass er netter als Harry Styles ist. „Das kann ich schwer beantworten, weil ich ihn nie persönlich getroffen habe und nie mit ihm abgehangen habe. Ich kann nur dieses Foto gerade hernehmen und darauf sieht er ganz nett aus. Aber ich denke schon, ich könnte etwas netter sein.“ Erst kann er es schwer beurteilen, dann macht er es aber doch. Spricht da das verletzte Ego aus Shawn Mendes? Oder ist das nur ganz normal und menschlich, dass man sich selbst netter als andere Menschen findet? Die Fanbase fand die Frage übrigens schwachsinnig. Wie soll man so was auch "richtig" beantworten?! 😁