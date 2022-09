"Sex Education" Staffel 4: Wird es die letzte Staffel sein?

"Sex Education": Staffel 4 ist in Produktion!

Am 17. September 2021 erschien "Sex Education" Staffel 3. Die Staffel wurde von super vielen Haushalten gestreamt und extrem gehypt! Kein Wunder also, dass die Fanbase seither verzweifelt auf eine Fortsetzung wartet. Staffel 3 hat die Zuschauer*innen nämlich auch mit dem ein oder anderen Cliffhänger zurückgelassen. Seither fragt sich die Fanbase, wann die Serie mit Otis, Maeve und den anderen weitergeht …

Leider gibt es bisher noch keinen Starttermin für "Sex Education" Staffel 4. Im Gegenteil: Die Produktion der neuen Staffel hat gerade erst angefangen! 😳 Am 19. August 2022 postet der Instagram-Account der Serie folgende Worte: "Sex Education Staffel 4 ist offiziell in Produktion". Mit den Dreharbeiten, möglichen Corona-Dreh-Verzögerungen, der Bearbeitung des Materials und einigen anderen Punkten ist ein Release höchstens in einem Jahr realistisch. Mal schauen, wie lange es wirklich dauern wird. Bis dahin müssen wir noch etwas Geduld haben. Aber ist Staffel 4 dann die letzte Season?

Schluss nach Staffel 4?

Immer wieder hört man, dass die kommende 4. Staffel möglicherweise die letzte Staffel von "Sex Education" sein könnte. Immerhin sind einige Schauspieler*innen des Hauptcast gegangen. Gut, es wurden dafür neue gecastet, aber ist die Serie dann immer noch genau so ein großer Hit? Oder könnte das Ganze floppen? Vielleicht bringt das aber auch einen frischen Wind in die Show und Streamingzahlen gehen wieder durch die Decke. Maeve-Darstellerin Emma Mackey deutete in einem Interview aber auch an, dass sie sich nicht ewig in der Rolle der 17-jährigen Schülerin sieht. Vielleicht verlässt auch sie die Serie nach Staffel 4? Hoffentlich nicht!

Immerhin hat das Ende von "Sex Education" Staffel 3 unsere zwei Serien-Lieblinge Maeve und Otis (kurzzeitig) erst zusammengebracht. Wir wollen doch nun endlich mehr von den beiden sehen und herausfinden, was wirklich zwischen Maeve und Otis geht. Werden die beiden eine erfolgreiche Fernbeziehung führen? Maeve ist ja nun auf einer amerikanischen Schule. Und Otis weiterhin in Wales. Oder probieren die beiden es gar nicht erst miteinander, trotz ihrer Gefühle? Und wie viele Staffeln wird es noch geben? Eine klare Antwort haben die Serienmacher*innen hinsichtlich der Anzahl der kommenden Staffeln noch nicht gegeben. Wir hoffen aber, dass es noch einige Staffeln geben wird!

