„Sex Education“ Staffel 4: Weiterer Star steigt aus!

"Sex Education": Immer mehr Darsteller*innen verlassen die Serie

Vor wenigen Wochen erst gab es den ersten Schock für alle "Sex Education"-Fans: Serien-Star Tanya Reynolds gab ihren Ausstieg bekannt! Nun müssen alle Zuschauer*innen stark sein, denn eine weitere beliebte Darstellerin wird die Serie verlassen. Rakhee Thakrar, die die beruhigende Englisch-Lehrerin Emily Sands spielte, wird in Staffel 4 von "Sex Education" nicht mehr dabei sein.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Eine Nachricht, die die bereits besorgten Fans nicht gerade beruhigen würde. Schließlich ist jetzt nicht nur das Serien-Aus von Tanja Reynolds und Rakhee Thakrar sicher, sondern auch Simone Ashley und Patricia Allison haben die Serie bereits verlassen… Doch warum hat nun auch die beliebte Englisch-Lehrerin einen Schlussstrich gezogen?

"Sex Education" Rakhee Thakrar: Wurde ihr Charakter einfach rausgestrichen?

Ihr Serien-Aus bestätigte die Rakhee Thakrar in einem Interview: "Ich bin kein Teil der neuen Staffel. Ich kann nicht wirklich sagen, warum. Aber ich bin so stolz auf die Serie und dankbar, dass ich Teil von etwas so Wichtigem gewesen bin. Es gibt nichts Schlechtes an 'Sex Education'", so die Schauspielerin. Über die Gründe kann also nur spekuliert werden. Am wahrscheinlichsten ist aber, dass ihr Charakter einfach rausgestrichen wurde, da sich die Serie gerade auf eine Überarbeitung vorbereitet. Die dritte Staffel endete nämlich mit einem Cliffhanger, der die Schließung von Moordale zu Folge hatte. Eins ist aber sicher: Die Fans werden Rakhee Thakrar und ihre Figur der Emily Sands sehr vermissen.

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->