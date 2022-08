"Riverdale" Staffel 7: Serien-Schöpfer verrät kompletten Neuanfang

"Riverdale" Staffel 6: Heftiger Zeitsprung im Finale

Staffel 6 von "Riverdale" endet damit, dass ein Komet auf die Stadt zurast und Cheryl versucht, diesen mit ihren Kräften zu zerstören. Plötzlich sind Archie und Co. wieder Jugendliche, aber im Jahr 1955! An ihr vorheriges Leben können sie sich nicht mehr erinnern. Wie kam es zu dem erneuten Zeitsprung, diesmal aber wieder zurück?

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

"Das kam aus mehreren Gründen. Zu verschiedenen Zeitpunkten der sechsten Staffel haben wir darüber gesprochen, wie unsere letzte Staffel aussehen könnte, und verschiedene Leute waren sehr nostalgisch über die Zeit, als die Kinder in der High School waren. KJ [Apa] sagte irgendwann zu mir: 'Mann, weißt du noch, als wir in der Highschool waren und ich im Footballteam war?'", erzählt Roberto Aguirre-Sacasa in einem Interview.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Riverdale" Staffel 7: Die Geschichte neu erzählen

Das führte zu Überlegungen, in der letzten Staffel wieder in die High School zurückzuspringen. Damit es sich aber nicht wie eine Wiederholung vorheriger Staffeln anfühlte, musste eine Lösung her: "Alle sind sich einig, dass die Leute begeistert sind, wenn wir unsere Figuren in ihren kultigen Comic-Kostümen aus den 1950er Jahren zeigen. [...] Also dachten wir: „Wie wäre es, wenn wir zurück zur High School gehen, aber statt in der Gegenwart, machen wir eine High School in den 1950er Jahren daraus, so wie viele Leute die Archie-Figuren in Erinnerung haben", so der "Riverdale"-Schöpfer.

Dieser Schritt bringt natürlich einige coole Möglichkeiten mit sich: "Wir haben noch nicht mit den Drehbuchautoren gesprochen, aber eines der Dinge, über die wir gesprochen haben, ist, dass unsere Charaktere noch nicht in einer Beziehung sind. So können wir die Geschichten vom ersten Mal erzählen – der erste Kuss, der erste Crush, der erste Herzschmerz. Wenn wir sie treffen, befinden sie sich noch nicht in den tiefen, gequälten Beziehungen, die wir von ihnen kennen und lieben", fährt Roberto Aguirre-Sacasa fort. Es ist also wirklich wieder alles offen und die Verantwortlichen können viele neue Sachen ausprobieren, die sie sich in den ersten Staffeln vielleicht noch nicht getraut haben.

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->