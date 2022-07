„Sex Education“ - Staffel 4 Schock: Dieser Serien-Star geht!

ACHTUNG, SPOILER!

„Sex Education“: Ausblick auf Staffel 4

Erste pikante Details verraten, wie es in Staffel 4, und damit wahrscheinlich auch der letzten Staffel, der beliebten Netflix-Serie „Sex Education“ weitergehen könnte. Die letzte Folge der dritten Staffel lässt zumindest vermuten, dass die Schüler*innen von Moordale in eine neue Schule umziehen und auf neue Gesichter treffen werden.

Dass für diese einige aus dem alten Cast den Weg freimachen müssen, war daher abzusehen. Manche Darsteller*innen nehmen zudem neue Projekte an, so zum Beispiel Ncuti Gatwa, der den neuen "Doctor Who" verkörpern wird. Doch Fans müssen sich ausgerechnet von DIESEM Serien-Liebling verabschieden…

„Sex Education“ Staffel 4 ohne Lily Iglehart!

Mit ihren schrillen Kostümen und abgespaceten Sexfantasien hatte sich Lily Iglehart (Tanya Reynolds) in die Herzen der Serienjunkies gespielt. Ausgerechnet sie kehrt nun „Sex Education“ den Rücken zu. Freiwillig sei sie jedoch nicht gegangen, viel mehr wurde die Geschichte ihrer Figur Lily auserzählt und könne so neuen Charakteren einen Platz im Ensemble verschaffen. In einem Interview erklärt die 30-Jährige, dass sie im Guten geht: „Ich bin zwar traurig, aber auch fein mit der Entscheidung. Es ist einfach die natürliche Weiterentwicklung von Shows – wenn man so große Besetzungen und so viele Charaktere hat, muss man meiner Meinung nach ein paar ältere gehen lassen. Das ist der Lauf der Dinge.“ Eine sehr erwachsene Einstellung und dennoch wird sie fehlen.

