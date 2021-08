"Sex Education" Staffel 3: Das geht zwischen Maeve und Otis!

"Sex Education" 3: Neue Staffel wird anders!

„Eine Veränderung wird kommen“, das sind die Worte, die man dem "Sex Education" Netflix-Profil entnehmen kann. Aktuell macht der Streamingdienst ordentlich Werbung für die kommende dritte Staffel der Erfolgsserie. Doch was wird sich alles ändern bei "Sex Education" Staffel 3? Spoiler-Alarm! Wir wissen, dass es einige neue Figuren zu sehen gibt. Zu einem haben wir Hope Haddon (Jemima Kirke), die neue Direktorin der Moordale Highschool. Ob sie sich besser schlagen wird als Mr. Groff (Alistair Petrie)? Und auch einige neue Schüler*innen bringen frischen Wind in die überschaubare Kleinstadt. Doch was ist mit den Hauptcharakteren Maeve (Emma Mackey) und Otis (Asa Butterfield)? Seit Staffel 1 wünschen sich die Fans, dass der Außenseiter und die Rebellin zusammenkommen. Doch werden die beiden in "Sex Education" 3 endlich ein Paar?

"Sex Education" 3: Start und Handlung

Auch wenn uns diese Frage schon länger beschäftigt, so wissen wir jetzt, dass wir bald Klarheit bekommen werden. Netflix droppte nämlich endlich das Startdatum von "Sex Education" Staffel 3! Ab dem 17. September 2021 geht die Story von Eric, Adam, Otis, Maeve & Co. weiter. Und Apropos Maeve und Otis. Sprechen die beiden nun endlich über ihre Gefühle und kommen zusammen? Schon seit Staffel 1 merkt man: Da ist etwas zwischen ihnen! Und das Ende von Staffel 2 war auch mit einem krassen Cliffhänger verbunden. Otis hinterlässt Maeve seine Sprachnachricht, in der er ihr seine Liebe gesteht. Doch Isaac, welcher auch ein Auge auf Maeve geworfen hat, löscht Otis Nachricht, bevor Maeve sie anhören konnte! Autsch! Nun hat Drehbuchautorin Laurie Nunn selbst über Otis und Maeve gesprochen. ⤵️

Kein Happy End für Maeve und Otis?

Die ernüchternde Wahrheit: Es könnte sein, dass wir noch etwas länger auf Maeve und Otis Liebesbeziehung warten müssen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden sich in der kommenden Staffel 3 daten, sollen gering sein. „Man kann sich nicht mit 17 in die Person seiner Träume verlieben. Die beiden sollen warten, bis sie älter und weiser sind“, so Laurie. Vielleicht beschützt uns Autorin Laurie Nunn damit vor einem großen Herzschmerz, immerhin hat es zwischen Otis und Maeve schon mal Stress gegeben und es war schrecklich, dass mit anzusehen. Andererseits tun die beiden sich auch echt gut und könnten sich als Couple auch gut ergänzen! Wer weiß, vielleicht daten sich die zwei in Staffel 4 von "Sex Education" oder Laurie Nunn wollte uns auf eine falsche Fährte locken? Wir sind jedenfalls schon gespannt, wie die Story der Schüler*innen in "Sex Education" Staffel 3 weitergeht!

