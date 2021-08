"Teen Wolf": Noah Centineo ein Teil der Serie?

"Teen Wolf" mit Netflix-Star Noah Centineo?

Kaum zu glauben, aber dieses Jahr feierte die Drama-Serie "Teen Wolf" ihr 10-jähriges Jubiläum. In krassen sechs Staffeln haben wir mit Scott (Tyler Posey), Lydia (Holland Roden), Stiles (Dylan O’Brien) & Co. mitgefiebert und gespannt verfolgt, welchen Abenteuern sie sich gemeinsam stellen. Mittlerweile kann man sich die Besetzung auch gar nicht mehr anders vorstellen, aber Schauspieler Noah Centineo, welchen die Hauptrolle in der "To All The Boys"-Reihe spielte, hat tatsächlich für die Mystery-Serie "Teen Wolf" vorgesprochen! Und noch ein anderer (sehr bekannter) Schauspieler wollte ein Teil der Serie sein! ⤵️

Noah Centineo als Wolf?

Der Produzent von "Teen Wolf" Jeff Davis hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und nun gedroppt, dass Netflix-Star Noah Centineo damals unbedingt ein Teil der Show sein wollte. Ganze viermal hat er für die Show vorgesprochen, doch leider hatte es nicht für die Rolle des Scotts gereicht. Alternativ dazu auch nicht für Stiles oder eine andere Rolle. Und auch Evan Peters, DER Superstar aus "American Horror Story", hat ohne Erfolg bei "Teen Wolf" vorgesprochen. Er wollte unbedingt die Rolle des humorvollen Stiles Stilinski spielen. Aber auch für ihn hat es nicht gereicht und er ist nicht in der Serie untergekommen. So ist das eben in Hollywood und in der Schauspiel-Branche. Manchmal passt es, manchmal nicht, und manchmal sagt ein*e Schauspieler*in auch im letzten Moment ab und man kann nachrücken. Wusstest du zum Beispiel, dass Zac Efron eigentlich für den Liebesfilm "The Perfect Date" angefragt wurde? In allerletzter Sekunde hat er jedoch abgesagt und somit hat Noah Centineo seinen Platz eingenommen. Crazy, was?! 😜

