Selena Gomez über Beziehung mit Justin Bieber: Jelena ist kein Thema mehr!

Selena Gomez erzählt ganz ehrlich in einem Interview über den Breakup mit On/Off- Freund Justin Bieber und was sie von ihm gelernt hat. Gegenüber der "Gulf Time" sagte sie: "Wir hatten einen schweren Breakup aber wir haben uns bald danach wieder als Freunde versöhnt. Wie es jeder aus der Zeitung wissen wird, waren dann andere Menschen in beiden unserer Leben. Wer weiß, was in der Zukunft passieren wird!"

Sie hat sich durch die Zeit mit Justin -die oft nicht leicht war- verändert und ist erwachsener geworden. "Ich musste irgendwann erwachsen werden. Es war keine wirklich bewusste Entscheinung mein Image zu ändern", so Sel.

Diese Zeit in ihrem Leben hatte auch einen großen Einfluss auf ihre Musik und die Songs ihres neuen Albums. Selena Gomez sagt dazu: "Es ist interessant die Songs auf meinem Album zu hören, weil ich da noch ganz woanders war, als ich anfing mein Album aufzunehmen. Der Übergang passiert während der Zeit, als ich mein Album gemacht habe." Weiterhin sagt sie: "Ich weiß nicht, ob jemand der die Songs hört den Unterschied zwischen der ersten und der letzten Aufnahme wahrnehmen kann, aber für mich ist es offensichtlich." Also hat Justin -oder die Zeit mit ihm- sie auch gesanglich beeinflusst? "Ich hatte eine interessante und coole Zeit und es fühlt sich so an, dass ich eine bessere Person geworden bin."