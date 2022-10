Selena Gomez & Hailey Bieber: Plötzlich BFF

Selena Gomez und Hailey Bieber: Streit beendet?

Das hätte wirklich niemand gedacht! Selena Gomez und Hailey Bieber auf einem Bild zusammen? Dabei super happy und zufrieden? Und das ist im Jahr 2022? Wait what?! Ja, es gibt also doch noch Wunder. Aber wie kam es zu dem Schnappschuss? (Tatsächlich gehen drei Fotos mit den beiden viral). Was ist die Story dahinter oder handelt es sich hier doch nur um einen Photoshop-Fake? 🙈

Herzzerreißende Vergangenheit

Früher waren sie für viele das Traumpaar. Die Rede ist von Selena Gomez und Justin Bieber. Sie lernten sich im Teenie-Alter kennen und führten ungefähr 8 Jahre eine On-Off-Beziehung. Im Jahr 2018 kam dann aber der finale Cut. Anstatt, dass beide eine gewisse Zeit Single sind, kam Justin nach zwei Monaten wieder mit seiner anderen Ex-Freundin Hailey Baldwin zusammen. Ein Schock für Selena, für ihre Familie, Freund*innen, ihre Community! Sie hatte den schlimmsten Liebeskummer ihres Lebens. Aber das ist noch nicht alles. Als Justin gerade einmal einen Monat mit Hailey zusammen war, verlobten sich die zwei schon und einen weiteren Monat später waren sie verheiratet. Autsch! 😰 Selena Gomez' Fanbase hat deswegen nie eine Chance verpasst, Hailey Bieber zu haten! Jahrelang sollen die beiden Frauen nicht gut aufeinander zu sprechen gewesen zu sein... bis jetzt!

DAS Promi-Ereignis des Jahres

Das Internet flippt über die Schnappschüsse von Selena Gomez und Hailey Bieber komplett aus. Die beiden Stars waren am Samstagabend in Los Angeles auf demselben Event und auf der After Party entstanden einige Fotos mit den beiden, die nun krass viral gehen. "OMG, ist das real oder fake?!", "Leute, wenn das echt ist, dann ist das bestimmt Justins neuer Hintergrund", "Meine Kinnlade ist am Boden" sind nur einige Ausschnitte der vielen Kommentaren, die sich unter dem Post von dem Fotografen @tyrellhampton sammeln. Also Fake sind die Bilder auf jeden Fall nicht. Und schaut sie euch an. Die beiden sehen wirklich happy aus! Also kann anscheinend kein böses Blut zwischen den beiden sein.

Viele Fans lieben die Aktion. "Selena und Hailey sind beide älter geworden. Und Selena hat einfach einen Haken an die Sache gemacht. Ich denke, sie hat auch öffentlich ein Bild mit Hailey gemacht, dass auch endlich der krasse Hate gegen sie aufhört", so ein anderer Fan. Wer wen als Erste angesprochen hat oder wie es genau zu den Bildern kam, weiß man nicht. Fakt ist jedenfalls, dass wirklich niemand mit dieser Wendung, mit diesem krassen Plot-Twist gerechnet hat!

