Selena Gomez: Datet sie nun diesen Rapper?

Gerade neulich erst verplapperte sich Selena Gomez' Oma bei TikTok. Nun wurde sie mit einem sehr bekannten Mann in LA gesehen. Es handelt sich um niemand Geringeren als um Rapper Tyga! Ja, ihr habt richtig gehört. Tyga und Sel hingen zusammen im schicken italienischen Promi-Lokal „The Nice Guy!“ ab, bis sie es getrennt voneinander, allerdings zeitgleich um 2:30 Uhr nachts wieder verließen. Während Selena durch die Hintertür ging, entschied sich Tyga für die Vordertür. Das klingt ja ziemlich verdächtig…

Romanze oder Freundschaft?

Laut TMZ sind die beiden getrennt ins „The Nice Guy“ gekommen, setzten sich allerdings im Laufe des Abends an einen gemeinsamen Tisch, bis das Restaurant um ca. 2 Uhr nachts schloss. Die beiden und andere ihrer jeweiligen Gruppen verweilten allerdings auch nach dieser Zeit noch etwas dort. Man könnte schon meinen, dass dies einen romantischen Kontext hat, allerdings stritt eine Quelle dies nun ab.

Intime Geburtstagsparty befeuert das Gerücht

Was wiederum für eine romantische Beziehung sprechen würde, wäre Selenas' 30. Geburtstag, den sie ganz gemütlich im kleinen Kreise in einem Privathaus in Malibu feierte. Zu diesem kleinen Kreis zählte zufälligerweise dieses Jahr auch der weltberühmte Rapper Tyga. Die Feierlichkeiten wurden später in Italien weitergeführt, wo sie dann hingegen mit einem anderen Mann gesichtet wurde. Zusammen mit dem italienisch-kanadischen Filmproduzenten Andrea Iervolino tanzte sie die Nächte durch und schipperte mit ihm auf einer Yacht vor Capri.

Doch eine Quelle stellte klar: „Sie sind sich im Laufe der Jahre sehr nahegekommen, nachdem sie 2016 bei den Filmdreharbeiten zu 'In Dubious Battle' zusammengearbeitet haben. Sie haben eine tolle Zeit zusammen, aber es läuft nichts Romantisches zwischen ihnen.“ Soso, Selena Gomez scheint viele männliche Freunde zu haben… ob das wirklich alles nur Freundschaft ist, oder ob zwischen ihr und Tyga mehr geht, wissen wohl nur die beiden selbst.

