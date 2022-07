Peinlich: Selena Gomez' Oma verplappert sich auf TikTok!

Selena Gomez schminkt sich auf TikTok und dann passiert DAS!

Es scheint auf den ersten Blick ein stinknormales TikTok-Video zu sein: Selena Gomez filmt sich dabei, wie sie einen Lipliner ihrer Beauty Marke "Rare Beauty" aufträgt. Plötzlich ertönt eine Stimme aus dem Off – Selenas Nana meldet sich zu Wort und lässt eine Liebesbombe platzen!

Selenas letztes Schmink-Tutorial auf TikTok kam eher nicht so gut an, da es als Attacke gegen Hailey Bieber interpretiert wurde. Dafür lieben die Fans ihr aktuelles TikTok umso mehr! Grund dafür ist jedoch nicht Selena selbst sondern ihre Oma, die pikante Details aus dem Liebesleben der 30-Jährigen preisgibt.

Selenas Liebesleben: Fans sind neugierig

In dem TikTok, welches bereits seit Veröffentlichung am 22. Juli fast zwei Millionen Likes (Stand: 26.07.22) generiert hat, erkundigte sich Nana Gomez nach Selenas Dating-Leben: "Also, wie hast du es mit diesem Typen beendet?“, fragte sie ganz neugierig im Hintergrund. Selenas Reaktion: Unbezahlbar! Mit großen Augen hielt sie inne und presst zwischen ihren Lippen hervor: "Ahm, erzähle ich dir gleich..." – unangenehm! Ein Lachen konnte sich die Sängerin allerdings nicht verkneifen.

Die Kommentarspalte unter dem Video explodierte daraufhin. Die Fans wollten natürlich wissen, um welchen mysteriösen Kerl es sich handelt. So hakte ein Fan nach: "YEAH SELENA, WIE HAT ES MIT DEM TYP GEENDET?" Während jemand anderes schrieb: "Selena, du kannst uns doch nicht so hängen lassen!" So ziemlich alle sind sich einig und wollen wissen, um wen es sich handelt! Selena lässt das Video zwar online, gab aber bisher kein Statement dazu ab. Ob wir jemals erfahren werden, welcher junger Mann von der Beauty in den Wind geschossen wurde?

