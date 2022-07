Justin Bieber: Großes Bühnen-Comeback nach Krankheit

Justin Bieber setzt Tour fort!

Endlich! Bieber-Fans können beruhigt aufatmen denn Justin setzt Ende Juli seine "Justice"-Tour fort! Fans waren in großer Sorge, nachdem er sich mit einem emotionalen Video an sie wandte: Der junge Musiker war am Ramsay-Hunt-Syndrom erkrankt, einem Virus, der sein Gesicht halbseitig gelähmt hatte. Seine "Justice"-Tour musste er daraufhin unterbrechen.

Doch nun die good news des Tages: Am 31. Juli nimmt der Hottie seine Tournee auf dem Lucca Summer Festival in Italien wieder auf! Weitere Stationen werden Südamerika, Südafrika, der Nahen Osten, Asien, Australien und Neuseeland sein und 2023 kehrt er wieder in die Stadien Europas zurück und tourt Anfang nächsten Jahres auch durch Deutschland - yay!

Justin Bieber ist unheilbar krank

Justin Bieber und seine Frau Hailey mussten schon einiges gemeinsam durchstehen. 2016 verkündete der heute 28-Jährige, dass er an Lyme-Borreliose leide, einer unheilbaren Krankheit. Hailey erlitt erst Anfang des Jahres einen leichten Schlaganfall. Im Juni 2022 dann die nächste Diagnose bei Justin: Ramsay-Hunt-Syndrom. Durch das Windpockenvirus wurde ein Nerv in seinem Ohr geschädigt. Die Folgen: gelähmte Gesichtshälfte und Schwierigkeiten beim Sprechen und Essen.

Wie geht es Justin jetzt?

Ein Glück geht es Justin wieder deutlich besser! Sein Kollege, Entdecker und Supporter, Sänger Usher ("Yeah!"), sprach kürzlich in einem Interview mit "Extra" über Justins Gesundheitszustand und sagte: „Es geht ihm großartig. Als wir ihn im Urlaub sahen, haben wir es geschafft, miteinander abzuhängen, und ich denke, was auch immer er gerade erlebt, es ist wirklich toll zu sehen, dass er die Unterstützung seiner Fans und seiner Familie hat."

Wir wünschen ihm alles Gute und fiebern schon gespannt den Konzerten bei uns entgegen - whoop!

