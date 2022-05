Schon wieder: Selena Gomez attackiert Hailey Bieber

Superstar Justin Bieber und Ex-Disney-Star Selena Gomez führten eine Zeit lang die wohl berühmteste On-Off-Beziehung in Hollywood. Anfang 2018 war dann endgültig Schluss. Kurze Zeit später lernte Biebs Hailey kennen und schon im Juli desselben Jahres verlobten sich der Sänger und das Model. Für Pop-Sternchen Selena Gomez ging das deutlich zu schnell. In ihrem Song „Lose you to love me“ singt Selina die Zeilen „In zwei Monaten hast du uns ersetzt“, was für die Fans ein deutlicher Vorstoß gegen Hailey war. Jetzt hat Justins Ex-Freundin erneut ihre Fühler Richtung Haley ausgestreckt…

Selena Gomez stellt Hailey Bieber auf TikTok bloß

Hailey postete eine Reihe von „Get Ready With Me“-Videos auf der Plattform TikTok. Darin beschreibt die 24-Jährige ihren Fans ihre Beauty-Routinen und gibt Tipps in Sachen Pflege und Schönheit. Kurze Zeit später stellte auch Selena Gomez einen Clip online, in dem sie ihre Beauty-Routine durchführte. Die Kommentare der Fans ließen nicht lange auf sich warten. „LOL, ich weiß, auf wen sie sich bezieht“, schrieb eine Person. Eine andere kommentierte „Warte… versucht sie, sich über dich lustig zu machen?“ Und tatsächlich entsteht der Eindruck, dass der „Spring Breakers“-Star die Ehefrau von Justin Bieber mal wieder übertrumpfen will.

Selena Gomez entschuldigt sich

Immer wieder muss Selena Gomez auf Streit-Gerüchte reagieren. Nachdem die Kommentarspalte unter Selenas Post nahezu explodierte, schrieb die Sängerin an ihre Community. „Leute, keine Ahnung, was ich getan habe, aber es tut mir wirklich leid. Das war keine schlechte Absicht. Wird bald gelöscht.“ Von ihren Fans bekam das Pop-Sternchen Zuspruch. Viele schrieben, sie brauche sich für nichts zu entschuldigen. Erst im April rief Hailey Bieber ihre Fans online dazu auf, sie und Selena nicht mehr zu vergleichen. Doch bis zum nächsten Drama ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit…

