Selena Gomez unterwegs mit ihrem Ex

In New York waren die beiden in einem Restaurant essen. Die Rede ist von Selena Gomez und ihrem Ex-Freund Samuel Krost. Die zwei waren Ende 2015 ein Paar. Allerdings hielt ihre gemeinsame Liebe nur ein paar Monate. Im Sommer 2016 waren sie schon wieder Solo. Doch nun wurde das Ex-Couple in dem Lokal “La Esquina“ im Stadtteil Soho in New York bei einem vermeintlichen Date gesichtet. Rudern die beiden zurück und geben ihrer alten Liebe nochmal eine Chance? Das Liebesdrama mit einem anderen Ex-Boyfriend, hätte Selena Gomez fast schon einmal zerstört! Mit Justin Bieber hatte die Sängerin nämlich eine lange On-Off-Beziehung. Um endgültig mit Justin abzuschließen, veröffentlichte Selena Gomez nun neue Musik, in welcher sie die gescheiterte Beziehung zu ihm verarbeitet! Doch was ist jetzt mit Samuel Krost? Gibt es wenigstens für die beiden ein Happy-End? 💞

Selena Gomez gibt ein klares Statement ab

In ihrer Instagram-Story postete Selena Gomez nun ganz offiziell: „Ich bin seit zwei Jahren Single. Ich date zurzeit niemanden. Gott macht das Timing, nicht ich“. Also ein ganz klares Statement. Samuel Krost und sie sind also nicht wieder zusammen. Auch wenn die Latina derzeit niemanden datet, so weiß sie doch genau wie ihr Traummann aussehen soll. Ein Insider verrät “Hollywood Life“ nun Selena Gomez' perfekte Vorstellung eines Mannes: „Das Wichtigste für sie ist, dass sie ihrem Partner immer zu 100% vertrauen kann und er ihr keinen Grund zum Zweifeln gibt“. Das hört sich doch schon mal vernünftig an. Wir wünschen der Künstlerin jedenfalls, dass sie bald ihren Dream-Boy findet und in Sachen Liebe glücklich wird 💏

