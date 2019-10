Selena Gomez: Instagram-Story gelöscht!

Gerade hat Selena Gomez zwei neue Mega-Hits veröffentlicht, in denen sie die Trennung von ihrem Ex-Freund und "Purpose"-Star Justin Bieber verarbeitet. "Lose You To Love Me" und "Look At Her Now" gehen gerade total durch die Decke und werden rauf und runter gespielt! Auch ihre allerbeste Freundin Taylor Swift feiert die Songs und unterstützt Selena Gomez, wo sie nur kann! Doch jetzt hat Selena Gomez wohl etwas falsch gemacht … Taylor Swift verlangte deshalb von Selena, dass sie ein bestimmtes Bild auf Instagram löscht! Oh, oh …

Musste Selena Gomez dieses Bild für Taylor Swift löschen?

Selena Gomez postete gestern in ihrer Story ein Spiegel-Selfie, auf dem sie einen neuen Bodysuit trägt. Dummerweise war der ausgerechnet von der Marke "SKIMS" – ein Shapewear-Label von Kim Kardashian, das frauliche Körper in ihre bestmöglihe Form bringen soll … Selena Gomez markierte die Modemarke und schrieb dazu "Wirklich sooo bequem!" Taylor Swift passte das aber scheinbar SO GAR NICHT in den Kram! Schließlich ist sie seit Jahren auf Kriegsfuß mit Kim Kardashian und ihrem Mann Kanye West. Und wir kennen Tay gut genug, um zu wissen, dass sie Freundschaft und Loyalität sehr groß schreibt und noch dazu NICHTS dem Zufall überlässt!

Taylor Swift: Selena darf Kim Kardashian nicht unterstützen

Wie Fans von Selena Gomez munkeln, hat Taylor Swift sofort ihre BFF angerufen, nachdem sie ihren Instagram-Story Post gesehen hat und ihre Freundin davon überzeugt, aus Loyalität das Foto SOFORT zu löschen! Sel tat das natürlich direkt, um ihre Freundin nicht zu verletzen. Stattdessen gab's dann in Selenas Instagram-Story ein süßes Freundschafts-Bild mit Taylor Swift, zu dem sie schrieb: "Danke, dass du immer an meiner Seite bist. Du hast mir so viel beigeracht, durch das alles bist du mit mir gegangen GEBLIEBEN und du erinnerst mich daran, ein besserer Mensch zu sein. Ich bin lebenslang auf deiner Seite!" Ds klingt eindeutig nach einem schlechten Gewissen …