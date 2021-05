„Say So“-Sängerin Doja Cat schockt mit bizarrer Beauty-Op

Bereits in der elften Klasse hat die jetzige Rapperin die Schule geschmissen, um sich ausschließlich auf die Musik zu konzentrieren. Mit Erfolg! Doja Cat gelang wenige Jahre später mit nur 17 Jahren, der Durchbruch mit der Single „Mooo!“. Mit „Say So“ und „Boss Bitch“ übertraf sie sich dann die letzten zwei Jahre nochmal selbst! Ebenso gelang dem amerikanischen Rapstar mithilfe von Katja Krasavice ein Rekord. Beeinflusst der Erfolg nun die Rapperin Doja Cat? Fans sind geschockt: Doja Cat veröffentlichte auf Twitter, dass sie sich Beauty-Ops unterziehen lassen möchte.

10 Fakten über die “Say So”-Sängerin Doja Cat

Doja Cat äußert Wünsche nach plastischer Chirurgie

Bisher wurde nur spekuliert, ob sich die Rapperin Doja Cat Schönheits-Ops unterzogen hat. Schließlich sind solche Eingriffe heutzutage leider nicht selten bei den Promis. Bei einem Interview mit Vlad TV im Jahr 2018 sagte die Sängerin jedoch, dass sie nie daran gedacht, hat sich medizinischen Eingriffen zu unterziehen. Und das, obwohl sie früher wohl aufgrund ihres normalen Körpers aufgezogen wurde. Ihre Meinung hat sich in den vergangenen Jahren anscheinend geändert. Gestern hat Doja Cat mit einem Twitter Post auf sich aufmerksam gemacht, leider sind die Fans nicht im positiven Sinne geschockt – sie hat den Wunsch, ihren Körper zu verändern und sich einigen Beauty-Ops unterziehen.😱 Sie erklärte ihren Fans, dass sie schon ihr ganzes Leben lang anders sein wollte und jetzt aufgrund ihres Vermögens bereit ist, diesen Schritt zu wagen. „Ich möchte so gerne operiert werden. Mein ganzes Leben lang wollte ich immer anders sein und jetzt, wo ich Geld habe, habe ich das Gefühl, dass ich endlich meine Knie 15 cm lang und nass machen kann“, so die 25-Jährige. An welchen Körperteilen sie sich überall unter das Messer legen möchte, ist bisher noch nicht bekannt. Die Fanbase ist jedenfalls geschockt …

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Doja Cat: Glückwünsche bei den Billboard Music Awards

Die Rapperin Doja Cat durfte bei den Billboard Music Awards 2021 im Microsoft Theater in Los Angeles als zweiter Akt auf der Bühne stehen und ihren Song „Kiss Me More“ zusammen mit SZA aufführen. Kaum haben die Superstars angefangen zu singen, stand das Publikum auf den Beinen und schwangen deren Hüften. Damit nicht genug. Doja Cat wurde für ganze fünf Kategorien nominiert: Top New Artist, Top-R&B-Künstlerin, Top R&B-Album, Top R&B-Song und Top-R&B Female Artist. Den Award als Top-R&B Female Artist hat die Rapperin letztendlich auch mit nach Hause genommen. Herzlichen Glückwunsch!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->