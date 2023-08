Sänger Karsten Walter über seine neue Rolle bei "Köln 50667": "Ich liebe es in eine andere Rolle zu schlüpfen und verschiedene Emotionen zu verkörpern"

Im Musikbusiness ist Karsten schon eine lange Zeit, warum nun noch der Wunsch Schauspieler zu werden? "Ich liebe die Musik. Sie wird auch immer meine erste große Liebe und Leidenschaft bleiben. Ich bin unendlich dankbar, dass ich nach wie vor das Glück habe, auf der Bühne stehen zu dürfen. Aber eigentlich habe ich damals als Kind zuerst mit der Schauspielerei angefangen. Ich war in der Theater-AG, habe Schauspielkurse in den USA belegt und habe in Musicals mitgespielt. Für mich gehört das Singen, die Schauspielerei und Tanz irgendwie zusammen. 2021 hatte ich meine erste kleine TV-Rolle in dem GZSZ-Spin-Off 'Leon – Glaub nicht alles, was du siehst' und wollte nach diesem Projekt auf jeden Fall mehr in diesem Bereich machen. Ich liebe es, in eine andere Rolle zu schlüpfen und verschiedene Emotionen zu verkörpern", erklärt der Sänger.