Die "Köln 50667"-Stars im EM-Fieber!

Amanda Bella Ciss, die in der Serie Lilli spielt, ist nicht nur bei den Deutschland-Spielen am Start: "Ich bin TOTAL im EM-Fieber und schaue super viele Spiele. Während der Spiele passiert es auch öfters mal, dass ich sehr laut werde und 'konstruktive' Tipps für das Spiel mitgebe. Ich liebe das Gemeinschaftsgefühl und diesen sportlichen Wettkampf über die Ländergrenzen hinweg! Es ist so schön zu sehen, wie uns dieses Ereignis alle verbindet. Die Spiele der Nationalelf schaue ich immer entweder mit meiner Familie oder mit Freunden in einer gemütlichen Runde, zum Beispiel auf der Terrasse. Das Wichtigste ist, dass man seine Liebsten und leckeres Essen um sich herum hat und alle zusammen das Spiel genießen und die Spieler anfeuern können!" Trotzdem drückt sie natürlich der deutschen Nationalmannschaft die Daumen: "Ich würde uns wirklich sehr den EM-Titel wünschen! Daher finde ich es umso krasser, dass die Meisterschaft dieses Jahr sogar bei UNS ausgetragen wird. Aber ich drücke natürlich allen Mannschaften die Daumen und hoffe, dass sich niemand schwer verletzt!" Und was trägt sie am liebsten während der Deutschland-Spiele? "Die wichtigste Basis ist für mich natürlich das pinke Deutschland-Trikot. Das kombiniere ich mit gleichfarbigen Accessoires, wie zum Beispiel Haarspangen etc. Da Pink meine absolute Lieblingsfarbe ist, trete ich auch gerne einfach im All-Pink Look auf!"