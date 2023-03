Das neue "Köln 50667": Alles Infos über die Neuzugänge!

Die WG der Träume: Die Freundesclique George (Jossy Luzayadio), Johnny (Mario Kleinermanns), Barbie (Leoni Baltz) und Anna (Anna Iffländer), lebt mit Georges Schwester Tess (Moring Rotimi), ihrer besten Freundin Michelle (Chantal-Jale Kirman) und Jan (Christoph Oberheide) in einer WG zusammen. Sie haben große Träume: Anna und Barbie wollen Stars werden, auf ihrem Weg waren sie schon bei "Love Island", "Deutschland sucht den Superstar", "Ex on the Beach", "Are you the one?" und "Ab ins Kloster" – für nichts waren sich die beiden zu schade. Nun verdient Anna Geld als Influencerin, trifft mit Jan aber auf einen heftigen Kritiker ihres Jobs. Barbie will hingegen mit ihrer Tattoo-Kunst Promis verschönern.