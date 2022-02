"Sabrina"-Star Kiernan Shipka datet Ex-Freund von Taylor Swift

In ganzen vier Staffeln begeisterte uns in die Story rund um "Chilling Adventures of Sabrina". Hexe Sabrina (gespielt von Kiernan Shipka), ihr Hexenzirkel und ihre menschlichen Freund*innen hatten in jeder Folge immer allerhand zu tun, die Welt vor dem Teufel und quasi vor dem Untergang zu retten.

"Sabrina"-Schauspielerin doch mit Co-Star zusammen?

2020 war dann Schluss mit der Netflix-Serie. Die "Sabrina"-Serie hatte zwar ein kleines Crossover mit "Riverdale" ,aber leider wird es keine 5. Staffel von "Chilling Adventures of Sabrina" geben, da die Serie abgesetzt worden ist. Schauspielerin Kiernan Shipka wurde eine Zeit lang nachgesagt, dass sie ihren Kollegen Gavin Leatherwood (Nick) daten soll. Sie droppte in einem Interview sogar, wer besser küsst: Ob Nick oder Harvey (Ross Lynch) – Aber eine Beziehung mit ihm wurde nie bestätigt.

Daten sich Kiernan Shipka und John Mayer?

Nun sieht man Kiernan immer wieder zusammen mit dem Erfolgsmusiker John Mayer. Der 44-Jährige war vor einigen Jahren mit Taylor Swift zusammen, datete bereits Katy Perry, Jessica Simpson und viele weitere Schönheiten aus Hollywood. Ob es nun zwischen Kiernan Shipka und John Mayer geknistert hat? Auch wenn sie erst 22 Jahre alt ist, so hatte John in der Vergangenheit öfters jüngere Freundinnen. Vielleicht sind die beiden aber auch nur Freunde und es ist nichts Ernsteres. Wir sind gespannt, wie sich die Dating-Gerüchte so entwickeln werden. 💘

