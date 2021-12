Vin Diesels Post sollte Dwayne Johnson anlocken

Dwayne „The Rock“ Johnson und Vin Diesel werden in diesem Leben keine Freunde mehr – tatsächlich gehören sie zu den Serien-Freund*innen, die sich im echten Leben hassen!

AUCH INTERESSANT:

Zusammen waren die beiden in einigen Teilen der „Fast and Furious“-Reihe zu sehen. Und während sie vor der Kamera Besties waren, konnten sie sich hinter der Kamera absolut nicht ausstehen, wie sich immer wieder zeigt. Erst kürzlich ist der Streit zwischen den beiden wieder eskaliert, als Diesel seinen Film-Kollegen in einem emotionalen Post dazu aufrief, für „Fast & Furious 10“ wieder vor die Kamera zu treten. „Mein kleiner Bruder Dwayne … die Zeit ist gekommen. Die Welt wartet auf das Finale von Fast 10.“ Diesel habe „Pablo“ (gemeint ist der verstorbene „Fast & Furious“-Star Paul Walker) versprochen, den finalen 10. Teil zu etwas ganz Besonderem zu machen. Doch Johnson war gar nicht begeistert von dem Post – und erst recht nicht davon, dass Diesel Walker mit hineinzog!

Johnson nennt Diesel „manipulativ“

Zunächst einmal sei der Schauspieler ziemlich überrascht gewesen über den Post, wie er in einem Interview mit CNN Entertainment verriet. „Letzten Juni habe ich ihm direkt – und privat – gesagt, dass ich nicht zum Franchise zurückkehren würde“, so Johnson. Er sei „direkt, aber höflich“ gewesen und hätte auch mit seinen Partner*innen beim Film-Studio Universal darüber geredet und von allen Verständnis für seine Entscheidung erhalten. „Vins neuer Post ist ein gutes Beispiel für seine Manipulation“, so der Star weiter. „Ich mochte es gar nicht, dass er seine Kinder und den Tod von Paul Walker miteingebracht hat. Lass sie da raus.“ Es sei von Anfang an sein Ziel gewesen, die „erstaunliche Reise mit diesem unglaublichen ‚Fast & Furious‘-Franchise mit Dankbarkeit und Würde zu beenden“. Er empfinde es als „bedauerlich“, dass der öffentliche Dialog mit Diesel diesen Wunsch verhindert hätte. Klingt für uns danach, als würde Johnson wirklich nicht mehr zum Franchise zurückkehren wollen – und sich auch nicht von Diesel vom Gegenteil überzeugen lassen. Schade, aber sein gutes Recht!

*Affiliate-Link