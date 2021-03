"Riverdale": Welches Geheimnis wird in der neuen Folge gelöst?

"Riverdale": Wann werden die größten Geheimnisse gelöst?

Diese Woche gab es leider keine neue Folge von "Riverdale" für uns. Fans müssen sich also gedulden, bis die größten Geheimnisse der Serie gelöst werden und davon gibt es aktuell echt viele. Woran das liegt? Viele Zuschauer sind sich einig, dass der Zeitsprung das entscheidende Detail war, dass "Riverdale" gerettet hat. Jetzt lernen wir die Charaktere quasi neu kennen, da wir viele Erlebnisse verpasst haben. We mean: Seit wann malt Cheryl Blossom eigentlich die ganze Zeit wie verrückt Gemälde? Wer ist der Vater von Toni Topaz' Kind? Und kann uns mal jemand erklären, wie es Betty so gut gehen kann, wenn sie tagelang von einem Serienkiller festgehalten wurde?! Vielleicht gibt es in den neuen Folgen von "Riverdale" Staffel 5 endlich Antworten.

"Riverdale" Folge 7: Jughead lüftet altes Geheimnis

Nicht nur vielleicht, sondern ziemlich sicher. Wir haben uns mal die Inhaltsangaben der nächsten beiden Folgen angeguckt und können versprechen, dass uns ziemlich viel erwartet. Folge 7 heißt "Fire in the Sky" und erscheint am nächsten Mittwoch. Veronica Lodge überlegt sich einen riskanten Plan, um die Geschäfte in "Riverdale" zu retten und Jughead Jones löst zusammen mit seiner neuen Chefin Tabitha Tate ein ziemlich altes Geheimnis.

"Riverdale" Folge 8: Ankündigung verändert das Leben aller

Noch krasser wird es jedoch in Folge 8 "Schloss & Schlüssel", dort heißt es nämlich, dass eine große Ankündigung alle dazu zwingen wird, sich über ihr Leben klarzuwerden. Cheryl findet ein ziemlich prickelndes Geheimnis über Toni raus und Jughead versucht aus einer mysteriösen Begegnung schlau zu werden. Kevin und Fangs treffen außerdem eine große Entscheidung über ihre gemeinsame Zukunft. (Bitte nicht noch eine Trennung, das packen wir nicht!) Wenn alle ihr Leben neu überdenken sollen, hoffen wir jedoch darauf, dass Veronica mal darüber nachdenkt, ob ihr Mann wirklich so gut zu ihr ist? Ach, und kommen Betty und Archie jetzt endlich in "Riverdale" zusammen?

