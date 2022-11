"Riverdale"-Star: Schwere Herz-OP ?

Hinweis: Wer weiter runter scrollt stößt auf den Instagram-Beitrag von Skeet Ulrich. Dieser ist nichts für schwache Nerven – vor allem für Menschen, die kein Blut sehen können.

In "Riverdale" spiel Skeet Ulrich den toughen "FP Jones" und Vater von "Jughead Jones" (Cole Sprouse). Auf seinem Instagram Account postet der Schauspieler regelmäßig spannende Backstage-Eindrücke von den Dreharbeiten der Netflix-Serie. Doch kürzlich überraschte der "Riverdale"-Star mit einem ehrlichen Geständnis und einem ziemlich krassen Bild von seinem Herzen! "Ein seltener Anblick in das Innere meines Herzens. Vor 39 Jahren hatte ich eine Überlebenschance von 25 % wegen einer Operation am offenen Herzen. Dank des Könnens und der Hingabe der Ärzte bin ich heute am Leben und gesund. Danke an alle, die ihr Leben der Aufgabe widmen, anderen das Leben zu retten." Krass, damals war Skeet erst 10 Jahre alt! Wir sind froh, dass es dem "Riverdale"-Papi heute wieder gut geht.