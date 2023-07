"Riverdale"-Star Madelaine Petsch verrät: Happy End für Cheryl

In dem Interview merkt man schnell, dass Madelaine besonders die Crew ans Herzen gewachsen ist: "Für mich geht es eher darum, mich von den Leuten zu verabschieden, die die Show gemacht und ihre Liebe hineingesteckt haben. Das war also ziemlich schwierig." Dem "Riverdale"-Star ist aber bewusst, dass die Serie nun zu einem Ende kommen musste: "Ich weiß, dass es an der Zeit war, den roten Lippenstift wegzulegen und mich von Cheryl zu verabschieden." Und ist sie zufrieden damit, wie die Geschichte ihres Charakters zu Ende erzählt worden ist? "Ich freue mich darauf, mich von Cheryl zu verabschieden und denke, dass ihre Geschichte wirklich gut zu Ende gebracht worden ist. Ich denke, die Leute werden damit zufrieden sein." Wie viel ihr die Zeit bei "Riverdale" und ihr Charakter Cheryl wirklich bedeuten, zeigt sie nun auch mit einem neuen Tattoo. Denn in Andenken an ihre Rolle bei der Serie hat sich Madelaine "mayhap" unter die Haut stechen lassen, eines von Cheryls Lieblingswörtern, das eine Mischung aus den englischen Wörtern "maybe" und "perhaps" ist.