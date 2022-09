“Riverdale“-Star KJ Apa zum Häuptling ernannt!

“Riverdale“-Star wird zum Anführer ernannt

Große Veränderung im Privatleben von KJ Apa! „Mein Ziel ist es, meine Familie und meinem Dorf (Moata’a) zu dienen. Danke Gott.“, diese mysteriösen Zeilen schrieb der “Riverdale“-Star unter einem Instagram-Post. Auf dem Foto sieht man den 25-jährigen Schauspieler auf dem Boden knien.

Er trägt einen traditionellen Kopfschmuck und hinter ihm sitzen mehrere ältere Männer. Vor ihm steht ein Priester, der etwas vorliest. Doch worum geht es hier eigentlich genau?

KJ Apa: Das erfüllt ihn mit Stolz

KJ Apa, der ursprünglich aus dem Dorf Moata in Polynesien kommt, wurde eine große Ehre zuteil: Er wurde zum neuen Häuptling seines Heimatdorfs erkoren. Bei der traditionellen Zeremonie wurde ihm der samoanische Häuptlingstitel “Matai“ verliehen. Vor KJ war sein Vater der Anführer des Dorfes. Das erfüllt den 25-Jährigen, der vor einem Jahr selbst Vater wurde, mit großem Stolz. Zweifel, ob er den Titel bekommt, hatte der Schauspieler aber schon. KJ Apa hatte vor seinem Erfolg nämlich ein ganz anderes Leben.

Auch “Riverdale“-Schöpfer Roberto Aguirre-Sacasa beglückwünschte den Schauspieler: „Du hast es geschafft!!! Ich weiß, wie sehr du dir das gewünscht hast. Ich bin so stolz auf dich!“

“Riverdale“-Star kämpft mit Selbstzweifeln

Normalerweise wird der Matai-Titel immer an die nächste Generation verliehen. KJ war sich aber gar nicht sicher, ob der Titel tatsächlich auf ihn übergehen würde. Erst kürzlich gestand er in einem Jimmy Kimmel-Interview große Selbstzweifel: „Ich zweifle bei fast allem, was ich tue an mir“, gab er zu.

Wie sich jetzt zeigt, hätte er gar nicht an sich zweifeln müssen. Die Häuptlinge seines Dorfes lobten sogar seinen Mut, diesen Schritt zu wagen und sein samoanisches Erbe, seine Kultur und seine neuen Verantwortlichkeiten zu akzeptieren. Als Matai ist es nun seine Aufgabe, sich um die Belange seines Dorfes und vor allem um seine Familie zu kümmern. Alles Gute für die Zukunft KJ!

