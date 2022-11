"Riverdale"-Star Camila Mendes ist wieder vergeben!

Camila Mendes ist in festen Händen

Hate wegen "Riverdale", Panikattacken am Set und dann die Trennung von Camila Mendes Partner – die vergangenen Monate waren teilweise wirklich nicht so easy wegzustecken für die 28-jährige Schauspielerin. Nach ihrer On-Off-Beziehung mit Charles Melton war Camila total happy mit Grayson Vaughan. Doch auch diese Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Nach einigen Monaten des Single-Daseins (und vielen erfolgreichen Filmprojekten) hat Camila nun einen neuen Mann an ihrer Seite. Und dieser ist auch kein Unbekannter! 😳

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

______

Wer ist Camila Mendes neuer Freund?

Auf ihrem Instagram-Profil postete die "Riverdale"-Schauspielerin Camila Mendes einige aktuelle Schnappschüsse und schrieb als Bildunterschrift "life update" dazu. Es hat sich also einiges in dem Leben des Netflix-Stars verändert. Zu sehen sind ein paar Behind-the-Scene-Fotos von ihrer Arbeit, ein Anruf von ihrer besten Freundin, ein Be-Real-Foto, aber vor allem Foto Nummer vier und sieben ist besonders interessant. Dort sieht man nämlich zweimal denselben jungen Mann. 🥰

Dabei handelt es sich um den YouTuber, Schauspieler, Sänger, Musiker und Regisseur Rudy Mancuso. Einige von euch kennen vielleicht noch die alten YouTube-Videos von Rudy, die er damals zusammen mit den YouTube-Persönlichkeiten Lele Pons, Hannah Stocking & Co. produziert hatte. Inzwischen ist Rudy ein erfolgreicher Regisseur. Und das ist auch der Grund, wieso sich Camila und Rudy überhaupt kennengelernt haben. Camila Mendes spielt nämlich in dem neuen Amazon Prime Film "Música" mit, in welchem Rudy Mancuso als Regisseur fungiert.

Dass es sich bei den Fotos um Rudy handelt, ist auch eindeutig an seinem Tattoo am Arm zu erkennen. Eng umschlugen kuscheln die beiden am Pool und Rudy drückt Camila einen Kuss auf. Süß! Und auch die Kommentare unter dem Insta-Post sind Zucker. ⤵️

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

* Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->