Dieses „Riverdale“-Traumpaar hat sich getrennt

Ist die Liebe dieses Riverdale-Couples wirklich zu Ende?

Dass es am Set von Riverdale ordentlich knistert, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Gleich zwei Pärchen haben sich so kennen und lieben gelernt. 😍 Doch nun soll bei einem Couple Schluss sein... Dabei ist nicht die Rede von Cole Sprose & Lili Reinhardt, die erst im Juli für wilde Trennungsgerüchte sorgten. Sondern von Traumpaar Camila Mendes (25) und Kollege Charles Melton (28). Und das, obwohl die beiden erst vor Kuzem ihr einjähriges feierten. 😱 Im August schienen sie noch super happy zu sein. Auf ihrem Bild zum einjährigen Turteln sie noch verliebt rum, nun soll alles zu Ende sein. Viele Fans des Riverdale-Couples macht diese Nachricht krass traurig.

Insider bestätigt Trennung von Camila Mendes und Charles Meltonder

Nachem erst letztens ein Riverdale-Star mit ihrer Verlobung für super süße Nachrichten sorgte. Soll sich jetzt ein Paar getrennt haben.😪 Erst hielten alle die Trennung von Camila Mendes und Charles Melton für ein schlechtes Gerücht. So hat ein Fan Camila am dritten Dezember allein bei einem Spaziergang gesichtet. Für ihn war dabei klar: Sie haben sich getrennt! Sonst würde Camila natürlich niemals allein einen ausgedehnten Spaziergang machen. Klar, dass sich dieses Gerücht nicht lang hielt. Denn als Couple kann man natürlich auch mal was alleine unternehmen... Doch nun der nächste Schock: Ein Insider bestätigt jetzt gegenüber E!News die Trennungsgerüchte. "Cami und Charles sind jetzt seit ein paar Monaten getrennt. Sie machen eine Pause von ihrer Beziehung", verriet er im Gespräch mit dem Medium. So wollen sich die Riverdale-Stars in der nächsten Zeit erstmal auf sich und ihre neuen Rollen konzentrieren. Für eine Beziehung sei da wohl kein Platz. "Beide haben separate Filmprojekte und beide hatten viel zu tun" so der Insider weiter. Wirft man ein Blick auf ihre Instagram-Profile lässt sich seit August kein Couple-Bild mehr finden. Anstatt mit Freund Charles zeigt sich Camila neuerdings mit einem ganz anderen Lover: Hund truffle. Die Fans der beiden hoffen trotzdem, dass es sich bei alldem nur um Gerüchte handelt und ihr Riverdale-Couple weiterhin zusammen ist. Von den beiden Schauspielern hat sich bis jetzt allerdings niemand zu Wort gemeldet. Wir sind gespannt...

