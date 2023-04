"Riverdale" Staffel 7: Wo ist Reggie?

In einem Interview hat „Riverdale“-Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa nun erzählt, warum Reggie den Sprung in die Vergangenheit nicht geschafft hat: "Es gab terminliche Konflikte." Reggie-Darsteller Charles Melton ist zurzeit sehr gefragt und hat unter anderem Rollen in den Serien "Poker Face" und "History of the World: Part II" ergattern können. Roberto Aguirre-Sacasa erklärt aber, dass Reggies Abwesenheit nicht nur deswegen zustande gekommen ist: "Schon bevor das aufkam [die Terminkonflikte], hatten wir darüber gesprochen, uns Reggie vorzubehalten und ihm einen großen Auftritt etwas später in der Staffel zu geben, für eine große Geschichte, die wir später mit dem Basketballteam erzählen werden." Wir müssen als nicht komplett auf Reggie verzichten, sondern uns einfach nur noch etwas gedulden. 🤗