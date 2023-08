"Riverdale" Staffel 7: So verrückt wird das Serien-Finale

Die letzte Folge wird "Chapter One Hundred Thirty-Seven: Goodbye, Riverdale" heißen und am 24. August auf Netflix veröffentlicht. Und das wird passieren: "Zurück in der Gegenwart und voller Sehnsucht nach ihrem früheren Leben in Riverdale wendet sich die 86-jährige Betty an eine*n besondere*n Freund*in, der*die ihr helfen soll, ihren letzten Tag im letzten Schuljahr mit ihren Freund*innen so zu erleben, wie sie waren, mit ihren wiederhergestellten Erinnerungen." WHAT?! 🤯 Könnte es sich bei der besonderen Freundin vielleicht um den Schutzengel Tabith handeln, der die Macht hat, Betty in die Vergangenheit zu schicken? 👀 Wie das wohl ausgeht…. Wir sind schon mega gespannt!