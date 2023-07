"Barbie": Nach Mega-Erfolg Teil 2 in Planung?

Greta Gerwig hat in einem Interview mit der New York Times verraten, dass sie etwas überrascht von Barbies-Erfolg ist: "Ich wollte etwas Anarchisches, Wildes, Lustiges und Kathartisches machen. Der Gedanke, dass es tatsächlich so aufgenommen wird, ist irgendwie außergewöhnlich." Dieser Erfolg muss sie doch jetzt anspornen, nachzulegen und einen weiteren "Barbie"-Film anzustreben – oder etwa nicht? "Im Moment ist das alles, was ich habe. Am Ende eines jeden Filmes habe ich das Gefühl, dass ich nie wieder eine andere Idee haben werde, du alles, was ich jemals machen wollte, habe ich getan. Ich möchte den Traum von niemandem zerstören, aber für mich ist im Moment der Punkt erreicht, an dem ich bei 0 null bin." Es sieht also aktuell nicht nach einer Fortsetzung von „Barbie“ aus. Ganz ausgeschlossen ist es jedoch nicht. Mattel hat zudem angekündigt, dass sie dabei sind, 14 weitere von Spielzeug inspirierte Filme zu entwickeln – darunter UNO, Hot Wheels und Polly Pocket, für den Lily Collins in der Hauptrolle bereits feststeht.