"Riverdale" Staffel 7: Schwerer Abschied für die Stars

Die siebte und letzte Staffel läuft aktuell wöchentlich auf Netflix. Die letzte Folge soll Ende August online gehen – die Dreharbeiten dafür wurden jetzt abgeschlossen. 2017 ging die erste Staffel von "Riverdale" an den Start– sechs Jahre später ist nun Schluss und ein wichtiger Lebensabschnitt geht für die Darsteller*innen zu Ende.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Dass es den Stars der Serie nicht leicht fällt, sich von der Serie und ihren Kolleg*innen zu verabschieden, ist nach so einer langen Zeit wohl verständlich. In den letzten Tagen veröffentlichten die "Riverdale"-Stars emotionale Abschiedsposts auf Instagram, in denen sie auch einige Behind the Scenes Bilder mit ihren Fans teilten. Doch eine Schauspielerin schien das Ende einer Ära ganz besonders zu Herzen zu gehen.