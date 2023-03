"Riverdale" Staffel 7: KJ Apa bringt SIE zum Weinen!

"Ich sehe all die Barchie-Fans auf Twitter und Instagram und denke mir: 'Ihr werdet euch freuen!' Es gibt eine Menge Barchie", so die Schauspielerin. Lili verriet außerdem noch, wie Archie-Darsteller KJ Apa es dann auch noch geschafft hat, sie während der Dreharbeiten zum Weinen zu bringen: "Es hat so viel Spaß gemacht, mit KJ in der letzten Staffel zu drehen. Wir haben erst gestern eine Szene gedreht und ich musste weinen, weil er SO gut war. Mit Barchie schließt sich definitiv der Kreis. Wir haben neulich eine Szene vor dem Haus von Betty gedreht. Es gibt eine Menge süßer, nostalgischer Momente in der letzten Staffel." Wir sind jetzt schon mega gespannt! 😍