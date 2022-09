"Marvel": Neuer Film mit Kim Kardashian?

"Marvel" ist im Wandeln

Wie bitte? Ein "Marvel"-Film mit Kim Kardashian? Ist das real oder Spaß? 😃 Es passiert immer öfters, dass die Produzent*innen des "Marvel"-Universums auf nicht "klassische" Schauspieler*innen zurückgreifen. Sänger Harry Styles feierte zum Beispiel sein "MCU"-Debüt als Eros alias Starfox in dem Film "Eternals". Und in der brandneuen Serie "She Hulk" sieht man in der dritten Folge die erfolgreiche amerikanische Rapperin Megan Thee Stallion. Nun hat sich auch It-Girl Kim Kardashian zum Thema Schauspielerei geäußert.

Das kann Kim Kardashian sich gut vorstellen!

Eine etwas größere Rolle oder nur eine kleine Nebenrolle? In einem aktuellen Interview spricht Kim Kardashian über die Schauspielerei und bei welcher Rolle sie auf jeden Fall dabei wäre. "Wie würde ich reagieren, wenn ich ein Schauspiel-Angebot bekommen würde? Ich würde es tun, wenn sich etwas Lustiges ergeben wäre. Wie vielleicht ein 'Marvel'-Film. Das würde so viel Spaß machen. Ich suche nicht aktiv, aber ich denke, die Dinge kommen einfach, wenn sie kommen sollen", so Kim. Ja, wer weiß, vielleicht flattert ja irgendwann ein Angebot in Kim Kardashians Haus. Könntest du dir das vorstellen? Kim in einem "MCU"-Film? 🎦

