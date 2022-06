Kim Kardashian „Würde Kaka essen um jung zu bleiben“

Jeden Tag Kaka essen: Kim Kardashian im Beauty-Wahn

Kim Kardashian bringt in diesem Jahr ihre neue Hautpflegeline namens SKKN by KIM raus. Jetzt gesteht die Beauty, dass ihr für ein jugendliches Aussehen jedes Mittel Recht wäre. Im Interview mit der New York Times verrät sie: "Wenn man mir sagen würde, dass ich buchstäblich jeden Tag Kaka essen müsste, um jünger auszusehen, würde ich es wahrscheinlich tun!“ – Respekt Kim, das nennen wir Einsatz! 🤯

Dass Kim alles für das perfekte Aussehen tun würde, bewies sie gerade neulich wieder, als sie in kürzester Zeit 16 Kilo (!) abnahm, um auf der diesjährigen Met Gala in das „Happy Birthday Mr. President“-Kleid von Marilyn Monroe zu passen. Im Netz wurde sie dafür stark kritisiert, unter anderem auch von „Riverdale“-Star Lili Reinhardt.

Kim Kardashian reagiert gelassen auf die Vorwürfe: "OK, Christian Bale kann das für eine Filmrolle machen und das ist akzeptabel", kontert sie im Interview mit der Times, "für mich ist das alles dasselbe und ich habe ja nicht gesagt: 'Hey Leute, warum nehmt ihr nicht in kurzer Zeit so viel ab?‘"

Wie gut, dass es bislang noch keine Studie darüber, dass man schlanker oder faltenfrei wird, wenn man Kaka isst. Wir drücken Kim die Daumen, dass das so bleibt! 😖🤣

