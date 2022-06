Shopping-Sünden: Verrückte Dinge, für die Stars Geld rauswerfen

Kylie Jenner, Mega-Influencerin und Make-Up-Unternehmerin hat neben ihrem Business und ihrer Brand auch eine kleine Familie. Und die lebt natürlich auch im Luxus. Das Vermögen Kylies wird aktuell auf eine Milliarde Dollar geschätzt.

Ausgaben im tausender Dollar Bereich sind für sie so, wie für „normale“ Menschen Cent-Beträge. Das kommt natürlich auch den beiden Kids (Tochter Stormi wurde im Feb. 2018 geboren, Sohn Wolf im März 2022) zugute.



So besitzt der kleine Wolf einen exklusiven „Doudou“ Teddy Bär vom französischen Edellabel Louis Vuitton. Der Bär wurde 2005 released und es wurden nur 500 Exemplare hergestellt. Ursprünglich lag der Preis bei 9.000 Dollar. Für das Schnäppchen ist der mittlerweile ausverkaufte Luxus-Bär natürlich nicht mehr zu haben.

Wer so einen will, muss auf exklusive Retail-Shops zurückgreifen und die verlangen aktuell rund 20.000 Dollar für das Kuscheltier.

