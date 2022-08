"Riverdale" Staffel 7: Das wünscht sich Lili Reinhart

So sehr hat sich "Riverdale" verändert

Ein bisschen was hat der Showrunner von "Riverdale", Roberto Aguirre-Sacasa, bereits über die kommende 7. Staffel gedroppt. Doch was wünscht sich der Serien-Cast, wie die Show zu Ende geht? Die 7. Staffel "Riverdale" wird nämlich auch die letzte Staffel sein. Im Interview mit SXM hat die 25-jährige Schauspielerin Lili Reinhart nun über ihre Hoffnungen für die letzte Staffel geredet.

Lili Reinhart selbst, sowie einige ihrer Serien-Kolleg*innen finden, dass die Serie ganz schön verrückt wurde. Sie haben die Veränderungen ihrer Charaktere aber irgendwann nicht mehr hinterfragt und das aus einem bestimmten Grund. "Es basiert auf Comicbüchern und alles kann in Comicbüchern passieren. Die Show hat sich verändert. Unsere Charaktere haben nun Superkräfte. Aber ich denke, manchmal vergessen die Leute, dass wir nicht auf die Bühne gegangen sind und gesagt haben: 'Wir sind nur ein Highschool-Drama'. Es ist mehr als das", so Lili im Interview. Doch was wünscht die Schauspielerin sich nun für das große "Riverdale"-Finale?

Was erhofft sich Lili Reinhart von "Riverdale" Staffel 7

"Es ist sehr schwer, zu sagen, wie die Show enden wird. Ich bin sehr glücklich, dass wir Betty sowohl mit Archie als auch mit Jughead sehen konnten. Die Fans der Show, die Fans der Comics – alle haben teilweise das bekommen, was sie sich gewünscht haben", so Lili Reinhart. Was noch kommt, weiß die Schauspielerin selbst noch nicht. "Ich weiß nicht, mit wem Betty am Ende zusammen sein wird. Aber ich hoffe, sie wird glücklich sein", fügt sie hinzu. Wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie die Story rund um "Riverdale" und die Bewohner*innen der Stadt ausgehen wird.

