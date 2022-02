Rihanna: Aus und vorbei mit der Musik-Karriere

Rihanna erwartet ihr erstes Kind

Auf Baby-Gerüchte hatte Rihanna vor noch nicht allzu langer Zeit noch eine sehr krasse Reaktion. Doch jetzt ist es endlich raus: Die Sängerin und A$AP Rocky erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Das verunsichert aber ihre Fans.

Die warten schließlich schon seit 2016 auf das neunte Studio-Album der Sängerin. Ein Kind zu bekommen, wird das Leben des Mega-Stars sicherlich stark verändern und ihre Supporter fragen sich nun, ob sie jemals wieder ins Studio zurückkehren wird, um ihr Album aufzunehmen.

Rihanna: Keine neue Musik mehr?

Seit mehreren Jahren verspricht Rihanna ihren Fans neue Musik. Aber bis auf ein paar wenigen Kollaborationen ist da leider noch nicht viel gekommen. Anfang 2019 verriet sie in einem Video, dass sie an etwas arbeiten würde, doch zu hören bekamen die Fans nichts. Ende desselben Jahres teilte sie auf Instagram ihren Followern, dass ihr Album fertig ist, aber sie sich weigert, es zu veröffentlichen. Ihr musikalisches Comeback hat sich also schon mehrmals verschoben, jetzt ruft das Leben als Mutter, das heißt: auch in naher Zukunft wieder keine neuen Tracks. Aber ob Rihanna wirklich ohne Musik kann? Wahrscheinlich eher nicht. Wenn die richtige Zeit gekommen ist, wird sie sicher wieder mit neuen Tracks zurückmelden!

