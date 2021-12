Rihanna: Neuer Look und niemand erkennt sie mehr!

Neuer Look für Rihanna: Fans machen sich über Wachsfigur lustig

Ein Foto von Rihanna geht gerade viral oder eher gesagt ein Foto von ihrer Wachsfigur! Die Sängerin hat wie viele andere Promis eine Wachsfigur im Madame Tussauds in Berlin bekommen.

Zu Weihnachten hat sich das Museum überlegt einigen Stars einen Weihnachts-Look zu geben und der neue Look von Rihanna geht gerade vor allem in Amerika viral. Viele Fans finden diesen Look nämlich fragwürdig, mal abgesehen davon, dass Rihanna kaum zu erkennen ist. In ihrem Outfit sieht man sie in einem sexy Santa-Kostüm (sehr kreativ auch), angepassten Tattoos, aber sonst hat der Look wenig mit Rihannas echtem Aussehen zu tun.

Rihanna-Wachsfigur erkennt niemand mehr wieder

Im Madame Tussauds gibts viele lustige Star-Wachsfiguren, die nicht immer ganz wie die echten Vorbilder aussehen. Auf Twitter machen sich Fans über diesen neuen Look von Rihanna lustig: "Wenn das Rihanna ist, bin ich Jay-Z", "ich dachte, das sei Lily Allen" oder "schmelzt das ein und probiert's noch mal". Harte Worte, aber auch ziemlich viel Aufsehen für das Wachsmuseum in Berlin. Upsi! Mal sehen, ob Rihanna selbst darauf reagieren wird …

