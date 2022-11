Sex-Geständnisse: A$AP Rocky ist Sex-Süchtig

"Ich war schon immer ein Sex-Süchtiger", droppte A$AP Rocky 2019 in einem Interview mit "Power 105.1 radio". Diese Vorliebe fing schon an der High School an. Aber der Rap-Star schämt sich nicht für sein Sex-Geständnis. "Die Menschen versuchen sich von diesen Dingen zu distanzieren. Sie geben es nicht gerne zu. Ich kann davon nicht peinlich berührt sein. Ich trage mein Herz auf meiner Zunge. Ich mache nichts, wovon ich nicht stolz sprechen würde." BOOM! A$AP Rocky hat verstanden, dass Sex schon lange kein Tabu-Thema ist. Mit seiner Ehrlichkeit scheint er auch gut anzukommen, schließlich ist der Rapper happy mit Sängerin Rihanna – die scheint seine Liebe zu Sex auch zu teilen!