Sex-Geständnisse: Rihanna ist Boss im Business und eine Lady im Bett

"Sex in der Luft, ist mir egal, ich liebe den Geruch davon", gesteht Rihanna in ihrem Song "S&M". Rihanna ist die Queen der Verführung und ein echtes Boss-Babe. Mit ihrer Unterwäschemarke "Savage X Fenty" begeistert sie weltweit Kund*innen, die sich sexy und empowert fühlen wollen. Außerdem hat sie mit "Fenty Skin" auch eine eigene Beauty-Marke. In einem Interview mit dem "Rolling Stone" hat Rihanna verraten, dass sie beim Sex gerne unterwürfig ist. "Ich arbeite viel und ich muss viele Entscheidungen treffen. Wenn es also darum geht intim zu werden, dann fühle ich mich gerne wie 'die Eine'." In einem Interview mit der "Vanity Fair" verriet Rihanna jedoch auch, dass sie Sex mag, aber nicht um jeden Preis. One-Night-Stands kommen für die Sängerin nicht infrage. "Ich werde horny, ich bin ein Mensch, ich bin eine Frau und ich will Sex haben. Aber was soll ich machen – den nächsten random, süßen Typen finden und glauben, dass es ein wilder Ritt für die Nacht wird und morgens wache ich auf und fühle mich leer?"