Sex-Geständnisse: Die heißesten Geheimnisse der Stars

Megan Fox und Machine Gun Kelly sprechen gerne über ihr Sexleben. So gerne, dass sie dazu sogar gemeinsam ein Interview gegeben haben. In der amerikanischen "GQ" haben sie ziemlich detailliert über ihren Sex gesprochen – und der soll fast schon teuflisch sein! "Wir haben die Art von Sex, bei dem Luzifer seinen Rosenkranz umklammern würde", verriet Megan Fox. Der Sex der Schauspielerin und des Rock-Stars ist also so krass, dass sogar der Teufel Angst bekommen. Ziemlich drastisch finden viele Fans, aber auf Instagram schreibt sie weiter zu dem Cover der beiden: "Die Geschichte von zwei Außenseitern und Liebenden, die sich in einer glühenden, von Sonneneruption geprägten Romanze verfangen in Kombination mit: fieberhaften Obsession, Waffen, Sucht, Schamanen, viel Blut, allgemeinen Chaos, Therapie, tantrischer Nacht-Terror, Bindungsrituale, Chakra-Klangbäder, psychedelische Halluzinationen und Bio-Smoothies." Eine ziemlich wilde Kombination …