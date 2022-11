Sex-Geständnisse: Miley Cyrus liebt jeden Sex – Hauptsache legal!

Miley Cyrus ist bekannt dafür, offen über ihre Sexualität, aber auch ihr Sexleben zu sprechen. Sex-Geständnisse gehören zu einer echten Rock-Queen eben dazu. In einem Interview mit dem Paper Magazine hat Miley Cyrus auch verraten, dass sie für jeden Sex zu haben sei – Hauptsache legal. "Ich bin wirklich offen für alles, das mit Zustimmung passiert, keine Tiere involviert und jeder erwachsen ist. Bei allem, was legal ist, bin ich dabei." Das klingt doch nach ziemlich wichtigen Vorlieben. Und man kann es gar nicht oft genug betonen, deshalb unterstreichen wir eine Aussage besonders: Sex ist nur cool, heiß, sexy, wild und was auch immer ihr wollt, wenn BEIDE zustimmen. #consentisking