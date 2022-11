Sex-Geständnisse: Joe Jonas steht auf SM

"Sag, du liebst Qualen, Honey und vergiss die Peitsche nicht", lauten die ersten Zeilen von Joe Jonas in dem Song "Be Mean" von DNCE – und die meint er ernster, als viele von euch vermuten! In einem Interview hat der Sänger ein offenes Sex-Geständnis abgelegt und verraten, dass er auf SM (Sado-Maso) steht. "Es macht definitiv Spaß, wenn man Peitschen und Leder und was immer man mag – ein kleines bisschen S&M – ins Schlafzimmer bringt", erklärt das "Jonas Brothers"-Mitglied gegenüber PrideSource. "Viele Menschen sagen: 'Endlich können wir über diese Sachen sprechen und wir können etwas wild und crazy werden', dabei sind es wirklich nur Dinge, die wir durchleben. Ich fühle mich frei in meinem Leben, um über solche Sachen sprechen zu können und bin der Meinung, dass jeder mal etwas Neues im Schlafzimmer ausprobieren sollte." Jetzt wissen wir ja, wie Joe Jonas "Game of Thrones"-Star Sophie Turner von sich überzeugt hat!