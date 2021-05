Asap Rocky will Kinder mit Rihanna?

Sind Asap Rocky und Rihanna zusammen?

Es gab Gerüchte und lange (sehr lange) würde spekuliert. Nun macht Rapper Asap Rocky Ernst und gibt ein offizielles Statement ab: Rihanna und er sind zusammen! 🥰 Fans von Riri und Asap Rocky freut diese Nachricht sehr und hinterlassen eine Menge happy Kommentare unter dem Musikvideo "Fashion Killa" von Asap Rocky aus dem Jahr 2013. In dem Video spielten die beiden ein stylisches Fashion-Couple und der Song dreht sich komplett um Rihanna! Um so cuter ist es jetzt, dass die zwei nun in real life zusammen sind. Schon damals rappte Asap Rocky: “Ihre Attitüde ist Rihanna, sie hat es von ihrer Mama … dass unsere Kinder stylischer werden, als ihre Eltern.“ Ob er also 2013 schon einen Crush auf Rihanna hatte? Fans sind sich da zu 100 % sicher und shippen die beiden Musiker bereits seit Jahren. Asap Rocky und Rihanna soll auch eine heiße Liebes-Nacht in New York Anfang 2020 nachgesagt werden. Im Interview mit GQ teilte der Rapper weitere Infos zu seiner Beziehung: „Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, Vater zu werden und mit Rihanna eine Familie zu gründen. Sie ist die Richtige für mich. Die Liebe meines Lebens. Wenn man es weiß, dann weiß man es einfach.“

Rihanna möchte viele Kinder

Dass Rihanna ebenso einen Kinderwunsch hat, erwähnte sie bereits des Öfteren in Interviews. Vor Asap Rocky droppte sie auch, dass sie sich diesen Wunsch auch ohne einen Mann an ihrer Seite erfüllen würde. Nun ist sie glücklich vergeben, verliebt und muss gar nicht mehr einen anderen Weg gehen. Rihanna erzählte vergangenes Jahr, dass sie sich mindestens drei bis vier Kinder in ihrer Zukunft wünscht. Ob die beiden Superstars Asap Rocky und Rihanna also bald anfangen, eine eigene Familie zu gründen? Ihre Kinder werden auf jeden Fall bildhübsch und sehr talentiert! 🤩