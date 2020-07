Als Teenie war sie selber mit dem Angebot an Hautpflegeprodukten total überfordert und wurde beim Ausprobieren verschiedenster Produkte trotzdem immer wieder total enttäuscht. Ein Produkt verfärbte sogar ihre Haut!

Rihanna wollte also eine Pflegelinie kreieren, die simpel, aber effektiv ist und einfach jeder Haut gut tut. Wie eine große Schwester will Rihanna den Teens von heute zeigen: Die richtige Hautpflege ist schon in jungen Jahren sehr wichtig und kann echt Spaß machen.

Und das ist das Kampagnen-Video:

„Ich wollte keine abgehobenen, sondern einfache Produkte und ich wollte nicht die Qual der Wahl, daher habe ich eine Hautpflege für alle Typen entwickelt.“ – Rihanna

Fenty Skin besteht deshalb aus nur drei Produkten, die aber alle zwei Funktionen haben. Statt sechs Steps also nur drei!

“Total Cleans’r Remove-It-All Cleanser” (ca. 23€) Fenty Skin

Step 1: Der Cleanser von Fenty Skin reinigt die Haut sanft und entfernt auch Augen-Make-up zuverlässig. Das Hautgefühl danach ist clean aber nicht trocken.

„Fat Water Pore-Refining Toner Serum“ (ca. 25€) Fenty Skin

Step 2: Rihannas Highlight-Produkt, das Toner-Serum mit dem Super-Wirkstoff Niacinamide (Vitamin B3) dient als Gesichtswasser und Serum!

“Hydra Vizor Invisible Moisturizer Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen” (ca. 34€) Fenty Skin

Step 3: In der Gesichtscreme ist ein Sonnenschutz enthalten, sodass du keine extra Sonnencreme brauchst. Die Formel ist feuchtigkeitsspendend und klebt nicht. Perfekt als Base unter dem Make-up!

Fenty Skin gibt’s exklusiv auf FentySkin.com, ab Dezember auch bei sephora.de