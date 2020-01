Rihannas Vision der Marke Fenty Beauty ist es, Make-up Produkte für alle Hautfarben und Typen zu kreieren. In ihrer Vergangenheit hatte sie damit persönlich oft Schwierigkeiten. Das ändert sich spätestens mit der neuen Augen-Make-up Kollektion der erfolgreichen Sängerin.

Den "Flypencil Longwear Pencil Eyeliner" (Fenty Beauty, über sephora.de, ca. 20€) gibt’s in 20 matten, metallischen und glitzernden Farben Fenty Beauty

Unter dem Motto "More Lashes. More Colour. More Unique" finden sich in der neuen Make-up-Range nämlich jede Menge Farben– von natürlich bis knallig, von matt bis metallisch.

So sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt! Genau das, was Rihanna über Make-up denkt:

„Make-up soll Spaß machen. Es soll sich nicht wie ein auferlegter Druck oder wie eine Uniform anfühlen. Seid frei, nutzt eure Chancen, nehmt Risiken in Kauf. Und traut euch, etwas Neues auszuprobieren!“

In einem kürzlich geposteten Instagram-Video erklärt Rihanna selbst, wie du die neue "Full Frontal Volume, Lift & Curl Mascara" (Fenty Beauty, über sephora.de, ca. 24€) mit der speziellen doppelseitigen Bürste richtig anwendest.

Die "Snap Shadow Eyeshadow Palettes" (Fenty Beauty, über sephora.de, ca. 25€) enthalten jeweils 6 Farbnuancen. Damit kannst du von smokey bis schimmernd einfach jeden Eye-Make-up-Look schminken!