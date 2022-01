Rihanna & A$AP Rocky Baby-Hammer: Es ist offiziell!

Rihanna zeigt stolz ihren Baby-Bauch bei einem Spaziergang mit A$AP Rocky

Es ist offiziell: Rihanna und A$AP Rocky erwarten ein Baby! Nachdem die Sängerin erst kürzlich ziemlich krass auf Baby-Gerüchte reagiert hatte, scheint es nun doch ziemlich ernst zu sein.

Am Wochenende präsentierte Rihanna bei einem Spaziergang mit ihrem Boyfriend in New York City ganz stolz ihren Baby-Bauch – und das bei Eiseskälte! Auf den Fotos von "E!News" trägt die Sängerin einen langen, pinken Mantel, der mit nur einem Knopf zugeknöpft wurde. Darunter trug sie kein T-Shirt, sondern nur eine sehr auffällige und große Kette, die ziemlich edel ihren Bauch umspielt. Die Bilder vom Spaziergang sehen sehr nach einem geplanten Shooting aus und nicht, wie klassische Paparazzi-Bilder.

Rihanna schwanger: Sängerin und A$AP Rocky erwarten ein Baby

Bisher hat Rihanna ihre Schwangerschaft ziemlich gut verstecken können. Die Bilder vom Wochenende zeigen jedoch ziemlich deutlich, dass das Paar bald zu einer kleinen Familie wird. Rihanna und A$AP Rocky strahlen auf den Bildern um die Wette und es gibt auch ein Bild, bei dem sie von dem Rapper auf die Stirn geküsst wird. Fans freuen sich riesig über diese Nachricht und fluten Twitter und andere Social-Media-Kanäle. A$AP Rocky hat bereits betont, dass er Kinder will und aus seiner Liebe zu Rihanna nie ein Geheimnis gemacht, in einem Interview bezeichnete er sie als "die Liebe seines Lebens". Die Stars kennen sich schon sehr lange und waren zunächst nur Freunde, seit 2020 ist bekannt, dass sie ein Paar sind. Jetzt folgt bald Nachwuchs und ihr Glück scheint perfekt zu sein. Bisher hat sich noch keiner der beiden zu den Bildern geäußert.

