Rihanna & A$AP Rocky: Tragisches Urlaubsende

Auszeit für Rihanna und A$AP Rocky

Nach dem Baby-Hammer Ende Januar und den kürzlich aufgetauchten Betrugsgerüchten über den Rapper und die Designerin Amina Mauddi brauchten Rihanna und A$AP Rocky wohl eine Auszeit von Los Angeles. Sie flogen auf die karibische Insel Barbados und genossen ihre Pärchenzeit kurz vor der Geburt ihres Babys – oder ihrer zwei Babys?

Am gestrigen Mittwoch kam das Paar dann aus ihrem Urlaub zurück. Doch am Los Angeles International Airport wartete eine böse Überraschung…

A$AP Rocky am Flughafen festgenommen

So haben sich die werdenden Eltern ihr Urlaubsende wohl nicht vorgestellt. Noch entspannt aus einem Privatflugzeug ausgestiegen, wurde A$AP Rocky kurz darauf am Flughafen von der Polizei festgenommen. Der Grund: Im November 2021 gab es einen Streit zwischen dem Rapper und einem Bekannten, der eskalierte. A$AP Rocky soll laut Polizei mit einer Pistole auf den Mann geschossen haben, der daraufhin leichte Verletzungen erlitt.

Doch noch am selben Tag der Festnahme ist der Rapper wieder auf freiem Fuß. Dafür soll er eine Kaution von 550.000 US-Dollar bezahlt haben.

Jetzt bleibt zu hoffen, dass bei der kleinen Familie wieder Ruhe einkehrt, so kurz vor der Geburt ihres Nachwuchses… 👶🏽

