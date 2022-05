Rihanna & A$AP Rocky: Hochzeitsvideo veröffentlicht! 😱

Rihanna & A$AP Rocky: Beziehung mit Holpersteinen

Ende Januar verkündeten Rihanna & A$AP Rocky den Baby-Hammer: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Während ihrer Schwangerschaft hat Rihanna aber alles andere als Ruhe: Ihr gemeinsamer Urlaub mit A$AP Rocky nimmt ein tragisches Ende.

Zusätzlich könnte der Rapper im Knast sitzen, wenn Rihanna das Kind bekommt. Jetzt heizen die beiden die Gerüchteküche nochmal so richtig an: Sind die beiden verlobt und haben vielleicht sogar schon heimlich geheiratet?

Rihanna & A$AP Rocky: Heimliche Hochzeit?

Die Antwort ist Jein. Jedenfalls (noch) nicht im realen Leben. In dem neuen Musikvideo zu A$AP Rockys Song "D.M.B." machen die beiden aber ziemlich viele Andeutungen. Zusammen rennen sie durch New York – perfekt gekleidet und total verliebt. Das Video ist eine Ode an die klassische Liebesgeschichte, in der Rocky und Rihanna als echte "Ride-or-die"-Charaktere dargestellt werden, die trotz ihrer Umstände eine hingebungsvolle Beziehung führen. Doch der spannendste Teil kommt gegen Ende: Rihanna und A$AP Rocky stellen eine Hochzeitsszene nach. Auf seinen Zähnen hat der Rapper einen goldenen Grillz mit den Worten "Marry Me". Rihanna trägt einen glitzernden Grillz mit den Worten "I Do". Spielt das Paar etwa mit einem Augenzwinkern auf ihre eigene Hochzeit an? Noch wissen wir es nicht, aber mit einem Kind auf dem Weg dauert es bestimmt nicht mehr lange, bis Rihanna und A$AP Rocky wirklich heiraten.

